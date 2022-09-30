Вебб та Габбл зробили дивовижні знімки зіткнення зонда NASA з астероїдом

Космічні телескопи Габбл та Джеймс Вебб зафіксували неймовірні знімки місії NASA із зіткнення з астероїдом Діморфус.

Як зазначає Європейське космічне агентство, ці неймовірні зображення місії NASA із зіткнення з астероїдом (DART) показали, що "Габбл" і "Вебб" спостерігали одну й ту саму подію одночасно.

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Спостереження за зіткненням з Вебба поставило перед командами з управління польотами, планування і науки дуже унікальні завдання. Через швидкість руху астероїда, команди працювали протягом тижнів, що передували зіткненню, щоб включити і протестувати метод відстеження астероїдів, що рухаються в три рази швидше, ніж початкова межа швидкості, встановлена для Вебба,

– мовиться у звіті ESA.

У той час як композитні знімки "Вебба" показують зіткнення зблизька, зображення "Габбла" дають змогу побачити його наслідки у високій роздільній здатності. Як зазначає ESA, вчені дещо спантеличені злегка вигнутими променями викиду на композитних зображеннях, і "астрономам потрібно придивитися уважніше, щоб визначити, що це може означати".



Фото зіткнення DART з астероїдом / NASA/ESA

Все, що стосується знімків місії DART, є новаторським, від успіху самого астероїдного апарату NASA до перших у своєму роді порівнянь однієї і тієї ж події, зафіксованої як Веббом, так і Габблом.