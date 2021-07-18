Що сталося з телескопом "Габбл"

Обсерваторія 13 червня перейшла у безпечний режим через припинення роботи комп'ютера корисного навантаження. Напередодні інженери NASA встановили, що стало причиною збою.

До теми NASA виявили можливу причину поломки телескопа "Габбл"

Причиною поломки телескопа став модуль управління живленням Power Control Unit (PCU), який розташований у вузлі SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling). Останній контролює, координує і відстежує наукові інструменти.

Як NASA повернуло обсерваторію до життя

Для усунення проблеми було вирішено перевести "Габбл" на резервну частину SI C&DH, яка також містить модуль управління живленням. І ось тепер в агентстві повідомили, що ця процедура проведена успішно.

Уже активований резервний модуль PCU, який забезпечує живлення вузла SI C&DH. Крім того, активований резервний блок команд і форматування наукових даних CU/SDF. Після цього відбулося увімкнення резервного комп'ютера корисного навантаження.

Фахівці NASA вже приступили до робіт з активації наукових інструментів. Найближчим часом телескоп-ветеран відновить спостереження за космчним простором.

Цікавий факт! Блок, який продовжив життя "Габбла" міг не потрапити у фінальну конструкцію. Замість нього могли встановити ще один науковий інструмент. По-суті, увесь цей час він перебував на "Габблі" "мертвим вантажем" та не виконував жодних функцій і врешті він все ж зіграв ключову роль у поверненні обсерваторії до життя.