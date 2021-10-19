"Габбл" підтвердив наявність водяної пари в атмосфері Європи

Космічний телескоп "Габбл" підтвердив наявність водяної пари у розрідженій атмосфері супутника Юпітера Європи. Пара спостерігалась тільки над зворотною півкулею супутника, при цьому її джерело поки що не може бути однозначно встановлене.

Європа є одним з найбільших супутників Юпітера та одним з найцікавіших об'єктів для астробіологів. Під її крижаною корою товщиною від 80 до 170 кілометрів знаходиться водний океан, який не замерзає завдяки впливу на надра Європи приливних сил з боку Юпітера і породжує водяні гейзери, що б'ють з поверхні супутника. На дні океану може відбуватися гідротермальна активність, а сам він може бути придатний для існування життя.

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У Європи є й розріджена газова оболонка, яка, як вважають вчені, постійно поповнюється шляхом ерозії водяного льоду, завдяки чому складається, в основному, з води та молекулярного кисню. Вперше її наявність підтвердив в кінці минулого століття космічний телескоп "Габбл", коли вів спостереження в ультрафіолетовому діапазоні.

Відкриття водяної пари на Європі

Група планетологів на чолі з Лоренцо Ротом з Королівського технологічного інституту у Стокгольмі опублікувала результати аналізу даних спостережень за Європою за допомогою спектрографа STIS космічного телескопа "Габбл", проведені у 1999, 2012 2014 і 2015 роках. Метою роботи було отримання обмежень на вміст води й атомарного кисню в атмосфері Європи, вчені використовували методику, яка раніше застосовували для пошуку водяної пари в атмосфері іншого супутника Юпітера – Ганімеда.

Вчені визначили, що вміст води стосовно молекулярного кисню, отриманий для зворотної півкулі Європи (Європа, як і Місяць, завжди повернена до своєї планети лише однією стороною), дорівнює 12-22, аналогічним значенням, знайденим для зворотної півкулі Ганімеда, однак на передній півкулі Європи немає жодних вказівок на присутність водяної пари.

Де взялася водяна пара не Європі

При цьому у випадку зворотної півкулі інтенсивність випромінювання атомарного кисню мінлива – в центрі видимого диска Європи його менше, ніж на краях.

Постійними джерелами водяної пари можуть бути сублімація або розпорошення зарядженими частинками крижаної поверхні супутника, що може створювати відмінності між півкулями. У випадку зворотної півкулі на збільшене виділення водяної пари може впливати нижче альбедо поверхні, а також те, що згідно з моделюванням туди може потрапляти велика частина плазми з навколишнього середовища.