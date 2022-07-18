Casio представила годинник G-Shock в класичному дизайні скафандрів NASA

Компанія Casio випустила годинник культової серії G-Shock у не менш культовому помаранчевому дизайні, який віддає шану NASA. Стратегічний помаранчевий колір скафандрів покликаний покращити їхню видимість при рятувальних операціях. Годинник вирізняється класичним логотипом космічного відомства.

Новий годинник Casio отримав помаранчевий корпус та ремінець із написом NASA разом з прапором США. На задній кришці годинника вигравіруваний космонавт.

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Casio та NASA

Casio вже багато років активно співпрацює із NASA. Годинник G-Shock входить до обраної колекції, яку NASA схвалило для використання у своїх космічних кораблях та на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Конкретна модель (GWM5610NASA4) є вже третьою, яка має пряме відношення до NASA. Раніше були випущені повністю біла модель і чорно-білий годинник. Це найдорожчі із трьох годинників G-Shock у лінійці NASA. Час роботи годинника на одному заряді становить приблизно 10 місяців у звичайному режимі і 22 місяці в режимі очікування.

Нові G-Shok для NASA: дивіться відео

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Ціна та доступність

Ціна новинки складає 170 доларів(≈5000 гривень). Помаранчевий годинник G-Shock зараз доступний для замовлення на офіційному веб-сайті Casio.