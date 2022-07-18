Новий годинник Casio отримав помаранчевий корпус та ремінець із написом NASA разом з прапором США. На задній кришці годинника вигравіруваний космонавт.

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Casio та NASA

Casio вже багато років активно співпрацює із NASA. Годинник G-Shock входить до обраної колекції, яку NASA схвалило для використання у своїх космічних кораблях та на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Конкретна модель (GWM5610NASA4) є вже третьою, яка має пряме відношення до NASA. Раніше були випущені повністю біла модель і чорно-білий годинник. Це найдорожчі із трьох годинників G-Shock у лінійці NASA. Час роботи годинника на одному заряді становить приблизно 10 місяців у звичайному режимі і 22 місяці в режимі очікування.

Нові G-Shok для NASA: дивіться відео

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Ціна та доступність

Ціна новинки складає 170 доларів(≈5000 гривень). Помаранчевий годинник G-Shock зараз доступний для замовлення на офіційному веб-сайті Casio.