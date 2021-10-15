Генеральний директор SSAB Мартін Ліндквіст сказав на презентації новинки, що створення автомобіля, повністю виготовленого зі сталі, при виробництві якої не використовувалося викопне паливо, є важливим кроком у боротьбі за екологію, а співпраця компанії з Volvo Group показує, що перехід на "зелені" матеріали можливий і приносить результати.

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Чим особливий автономний самоскид Volvo та SSAB

У процесі виробництва сталі для даного автомобіля замість вугілля або коксу використовується водень, отриманий в результаті електролізу.

Водночас автівка не така вже й "зелена". У той час, як шасі й кузов виконані зі сталі, виготовленої без спалювання вугілля, такі деталі, як електродвигун і елементи ходової частини, все ж виготовлені зі звичайних матеріалів.

Автономний "зелений" самоскид Volvo: дивіться відео

Представлений самоскид призначений для використання в кар'єрах і гірських виробках, і здатний працювати у складі конвою з іншими автономними транспортними засобами для збору й транспортування матеріалів по заздалегідь запрограмованому маршруті. Крім того, самоскид не продукує жодних шкідливих викидів в атмосферу.