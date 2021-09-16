За розробку відповідальний студентський стартап Solar Team Eindhoven. Це не перша подібна його розробка. Раніше команда створила сімейний електрофургон на сонячних батареях, який виробляє більше електрики, ніж споживає.

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Що відомо

Свою автономну машину стартап назвав Stella Vita.

Вся тестова подорож Європою планується на 3000 кілометрів – з Ейндховена до найпівденнішої точки Іспанії.

– з Ейндховена до найпівденнішої точки Іспанії. Як розповідають творці, їхній автобудинок може проїхати до 730 кілометрів за один сонячний день.

Однак вони не поспішатимуть. Для перевірки усіх систем автомобіля поїздку розтягуватимуть.

Автономний будинок на колесах / Фото Bart van Overbeeke

Stella Vita повністю автономний і не потребує сторонньої підзарядки. У будинку на колесах вмістився душ, кухня з електроплитою, спальне місце і кабіна. Сонячні панелі загальною площею 17,5 квадратних метра розташовані на даху і можуть розкладатися, розкриваючи дві додаткові "крила". Живлення вистачить також і для роботи телевізора, ноутбука та кавоварки.

Крім того, дах автомобіля підіймається, що дозволяє людині стояти всередині прямо, у весь ріст.



Будинок на колесах Stella Vita / Фото Bart van Overbeeke

Про матеріали корпусу нічого не розповідають. Але вони, ймовірно, хоча б частково виготовлені з перероблюваних матеріалів.

Сьогодні нічого не відомо ні про можливий вихід автомобіля на ринок для продажу споживачам, ні про приблизну ціну машини.

Подорож розпочнеться уже 19 вересня.