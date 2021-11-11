Виробництво розпочалося на заводі BMW у Берліні. CE 04 виглядає як гібрид скутера преміумкласу та легкого електромотоцикла і здатний розвивати швидкість до 120 км/год. Модель оснащена електродвигуном потужністю 42 конячки. У цьому класі вже продається кілька моделей відомих виробників.

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Особливості BMW CE 04

До 50 км/год мотоцикл здатний розганятися за 3 секунди. Очікується випуск іншої моделі меншої потужності, здатної розвивати максимальну швидкість за більший час. АКБ потужнішої версії має ємність 8,9 кВт-год, у середньому мотоцикл здатний проїхати до 130 кілометрів без підзарядки.

Модель підтримує функції, недоступні класичним старим мотоциклам:

Автоматичний контроль стабільності (ASC);

динамічний контроль зчеплення (DTC);

є навіть незвичайна для мотоциклів задня передача, що забезпечує унікальні можливості при маневруванні.

Новинка має кілька варіантів заряджання, включаючи живлення від звичайної домашньої розетки. За даними BMW, передбачено і швидке заряджання від потужних зарядних станцій.



Футуристичний електромотоцикл BMW CE 04 / Фото BMW

CE 04 стане попередником цілої серії міських електромотоциклів, випуск яких BMW має намір розпочати в найближчому майбутньому. Крім звичайної, передбачено випуск і поліцейської версії, оснащеної сиренами, "тактичними" кофрами для зберігання екіпіровки та проблисковими маячками.

Ціна BMW CE 04

Перша партія CE 04 надійде на ринок до 2022 року, ціна на сайті виробника майже 12 000 євро.