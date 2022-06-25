Особливістю шведської безпілотної електровантажівки, за словами директора Einride Роберта Фалька, є те, що вона абсолютно позбавлена кабіни для водія. Річ у тім, що автівка розроблена з нуля, як автономний транспортний засіб у той час, як інші виробники частенько модифікують вже готові вантажівки перетворюючи їх на безпілотні.

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Як пройшли тестові заїзди

На початковому етапі випробування безпілотних вантажівок Einride проходитимуть на обмеженій території — півторакілометровій дорозі загального користування, що з'єднує завод та склад GEA у місті Селмер (штат Теннессі); машини почнуть курсувати між двома об'єктами у ІІІ кварталі 2022 року.

Перший етап випробувань проходив на закритій території GEA з листопада 2021 року: вантажівки курсували заздалегідь визначеними маршрутами з повністю контрольованим оточенням.



Автономні електровантажівки Einride скоро з'являться на дорогах США / Фото Einride

Попереду дороги загального користування

Згідно з виданими Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA) документами, машини Einride зможуть пересуватися дорогами загального користування тільки у світлий час доби за відсутності несприятливих погодних умов, таких як дощ, сніг, туман, град або температури нижче -17,78 °C. При цьому в компанії зазначили, що лідер та камери дозволяють машинам працювати і за таких умов.

Основний пілотний проєкт триватиме 2 тижні. Оператори Einride контролюватимуть роботу машин, за потреби допомагаючи їм у русі заднім ходом, паркуванні біля складів, а також контролюючи час відправлення після навантаження – у більшості інших ситуацій вантажівки зможуть працювати в повністю автономному режимі.



Оператор контролюватиме деякі важливі моменти маршруту вантажівки / Фото Einride

І як тут без Tesla

Розповідаючи про автономні вантажівки неможливо не згадати про компанію Tesla, яка створює автомобіль Semi. Нещодавно автовиробник повідомив, що "розумні" вантажівки Tesla Semi готові. Раніше компанія відклала випуск електричної вантажівки через пандемію коронавірусу і глобальний дефіцит мікросхем, але тепер все готово і прийом замовлень на транспортні засоби стартував.

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Охочі зробити передзамовлення повинні перевести 20 000 доларів. При цьому точної дати початку відвантажень поки немає.

На момент анонсу Tesla Semi в 2017 році автовиробник заявляв, що серійні версії електричної вантажівки вантажопідйомністю 36 тонн матимуть запас ходу близько 480 і 800 кілометрів при ціні 150 000 і 180 000 доларів відповідно.