Історія з витоком на МКС

Не один екіпаж станції намагався локалізувати витік вже більше ніж півроку. 20 серпня 2020 року NASA і Роскосмос повідомили, що на МКС виявлено невеликий витік повітря. Керівництво Роскосмосу кілька разів наголошувало, що цей витік не представляє небезпеки для екіпажу та функціонування МКС.

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До речі, спершу росіяни (як у них це прийнято) стверджували що витік може бути у американському сегменті МКС, однак згодом виявилося що джерело витоку перебуває десь у російському модулі "Зірка". Як стало відомо пізніше, джерело витоку було не одне, а кілька.

На початку цього року росіяни відправили на станцію набір спеціальних інструментів, які повинні були допомогти виявити та залатати місця витоку, однак це не допомогло повністю вирішити проблему. Хоч кілька витоків таки вдалося усунути.

Астронавти допоможуть ліквідувати витоки на МКС

Джерело: РИА Новости

NASA планує доставити на МКС тензометри (прилади для вимірювання деформацій). Передбачається, що вони будуть відправлені на орбітальну станцію на (батуті) кораблі SpaceX Dragon, запуск якого намічений на початок червня цього року. Ці прилади будуть розміщені у проміжній камері модуля "Зірка" для пошуку причин витоку повітря.