Як продемонстрував на фото міністр цифрової трансформації України, такі листи мають кілька посилань. Відправляються вони від імені Служби безпеки України
Цікаво Вас додали до невідомого онлайн-чату? Це може бути робота диверсантів
Листи та що з ними робити
У листах нібито від СБУ пропонують до першого березня ознайомитися з планом евакуації, а також надати інформацію про чисельність персоналу та інші дані, заповнивши форму.
Так виглядають фішингові листи / Фото Михайла Федорова
СБУ таких розсилок не робила.
Цей та інші подібні листи варто одразу видаляти.