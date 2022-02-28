Як продемонстрував на фото міністр цифрової трансформації України, такі листи мають кілька посилань. Відправляються вони від імені Служби безпеки України

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Листи та що з ними робити

У листах нібито від СБУ пропонують до першого березня ознайомитися з планом евакуації, а також надати інформацію про чисельність персоналу та інші дані, заповнивши форму.

Так виглядають фішингові листи
Так виглядають фішингові листи / Фото Михайла Федорова

СБУ таких розсилок не робила.

Цей та інші подібні листи варто одразу видаляти.