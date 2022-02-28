Як продемонстрував на фото міністр цифрової трансформації України, такі листи мають кілька посилань. Відправляються вони від імені Служби безпеки України

Цікаво Вас додали до невідомого онлайн-чату? Це може бути робота диверсантів

Листи та що з ними робити

У листах нібито від СБУ пропонують до першого березня ознайомитися з планом евакуації, а також надати інформацію про чисельність персоналу та інші дані, заповнивши форму.



Так виглядають фішингові листи / Фото Михайла Федорова

СБУ таких розсилок не робила.

УВАГА! Якщо ви отримали такий лист, ні в якому разі не переходьте за посиланнями та не заповнюйте жодних форм. Отримані окупаційними військами дані про скупчення людей можуть використати для завдання ударів по мирному населенню. Крім того, самі посилання можуть містити шкідливі програми для викрадення ваших особистих даних.

Цей та інші подібні листи варто одразу видаляти.