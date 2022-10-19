Як зазначає 24 канал, про це розповів міністр Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що проєкт продовжує забезпечувати дронами усі напрямки фронту.
Не пропустіть Літак Boeing 747 Dreamlifter загубив 100-кілограмове колесо прямо під час зльоту
Наразі на передову відправили 146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300. Вони вирушили у такі області:
- Херсонська,
- Донецька,
- Харківська,
- Луганська,
- Запорізька,
- та у прикордонні області на Півночі України.
Федоров також зазначив, що безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.
Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не натрапити під їхній приціл та зберегти життя,
– написав міністр.
Дрони вже відправили на передову / Фото Михайла Федорова
Щодо Matrice RTK 300, то це суттєво потужніші дрони, які відправилися одразу в гарячі точки. Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції ворога, після чого до роботи береться артилерія.
"Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції", – зазначив Михайло Федоров.
Читайте на сайті Кінець ери роботів-кур'єрів: FedEx вслід за Amazon закриває свою програму доставки