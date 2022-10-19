Як зазначає 24 канал, про це розповів міністр Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що проєкт продовжує забезпечувати дронами усі напрямки фронту.

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Наразі на передову відправили 146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300. Вони вирушили у такі області:

  • Херсонська,
  • Донецька,
  • Харківська,
  • Луганська,
  • Запорізька,
  • та у прикордонні області на Півночі України.

Федоров також зазначив, що безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.

Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не натрапити під їхній приціл та зберегти життя,
– написав міністр.


Дрони вже відправили на передову / Фото Михайла Федорова

Щодо Matrice RTK 300, то це суттєво потужніші дрони, які відправилися одразу в гарячі точки. Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції ворога, після чого до роботи береться артилерія.

"Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції", – зазначив Михайло Федоров.

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Що відомо про "Армію дронів"?

Проєкт "Армія дронів" був запроваджений спільно Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством цифрової трансформації та UNITED24. Його мета – допомогати ЗСУ моніторити лінію фронту, та давати ефективну відсіч ворожим атакам. Кошти розподіляються за трьома напрямками: розмінування та оборона; медична допомога та відбудова України. Програма також передбачає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.