FreeBuds Lipstick: Huawei представила навушники, схожі на губну помаду

Нові навушники Huawei разом із зарядним чохлом імітують дизайн губної помади. Над ними працювала міжнародна група дизайнерів у Паризькому центрі естетичних досліджень. Але зовнішній вигляд – не єдина особливість, яку приготувала компанія.

Зарядний кейс магнітної конструкції виконаний із неіржавної сталі, стійкий до корозії та зношування. При цьому він, за словами виробника, видає специфічний звук, знайомий за "футлярами преміальних помад". Самі навушники представлені у червоному кольорі з вкрапленнями чорного та золотого.

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Характеристики FreeBuds Lipstick

Huawei FreeBuds Lipstick оснащені динамічним драйвером зі збільшеною діафрагмою, яка підтримує діапазон частот до 40 кГц та посилює середні й високі частоти, водночас роблячи баси потужнішими. Все це забезпечує імерсивне звучання.

Також навушники підтримують функцію налаштування еквалайзера AEM EQ, яка автоматично визначає форму слухового каналу та умови носіння й застосовує відповідні показники .

. Завдяки додатку Huawei AI Life користувачі можуть обрати один із режимів еквалайзера, зокрема збалансований (за замовчуванням), посилення басів, посилення високих частот.

FreeBuds Lipstick можна під'єднати до будь-якого Android-смартфона будь-якого виробника та пристроїв на iOS через Bluetooth.

Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

Навушники використовують сполучення Bluetooth, тому користувачі можуть під'єднатися до найближчого смартфона, планшета чи ПК за допомогою поп-ап вікна, а також встановити з'єднання з двома пристроями. Параметри сенсорного управління можна налаштувати в додатку Huawei AI Life.

Параметри сенсорного управління можна налаштувати в додатку Huawei AI Life. Окрім плавного підключення, Huawei FreeBuds Lipstick можуть записувати звук із частотою дискретизації до 48 кГц . Для цього потрібно увімкнути режим Surroundings Mode у додатку Huawei AI Life, і можна записувати навколишній звук.



Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

З вимкненим шумоприглушенням FreeBuds Lipstick пропонують 22 години відтворення музики з повністю зарядженим чохлом або 4 години відтворення музики з повністю зарядженими навушниками.

Ціна та дата старту продажів поки що невідомі.



Пакування Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei