Зарядний кейс магнітної конструкції виконаний із неіржавної сталі, стійкий до корозії та зношування. При цьому він, за словами виробника, видає специфічний звук, знайомий за "футлярами преміальних помад". Самі навушники представлені у червоному кольорі з вкрапленнями чорного та золотого.

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Характеристики FreeBuds Lipstick

Huawei FreeBuds Lipstick оснащені динамічним драйвером зі збільшеною діафрагмою, яка підтримує діапазон частот до 40 кГц та посилює середні й високі частоти, водночас роблячи баси потужнішими. Все це забезпечує імерсивне звучання.

Також навушники підтримують функцію налаштування еквалайзера AEM EQ, яка автоматично визначає форму слухового каналу та умови носіння й застосовує відповідні показники .

. Завдяки додатку Huawei AI Life користувачі можуть обрати один із режимів еквалайзера, зокрема збалансований (за замовчуванням), посилення басів, посилення високих частот.

FreeBuds Lipstick можна під'єднати до будь-якого Android-смартфона будь-якого виробника та пристроїв на iOS через Bluetooth.

Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

Навушники використовують сполучення Bluetooth, тому користувачі можуть під'єднатися до найближчого смартфона, планшета чи ПК за допомогою поп-ап вікна, а також встановити з'єднання з двома пристроями. Параметри сенсорного управління можна налаштувати в додатку Huawei AI Life.

Параметри сенсорного управління можна налаштувати в додатку Huawei AI Life. Окрім плавного підключення, Huawei FreeBuds Lipstick можуть записувати звук із частотою дискретизації до 48 кГц . Для цього потрібно увімкнути режим Surroundings Mode у додатку Huawei AI Life, і можна записувати навколишній звук.



Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

З вимкненим шумоприглушенням FreeBuds Lipstick пропонують 22 години відтворення музики з повністю зарядженим чохлом або 4 години відтворення музики з повністю зарядженими навушниками.

Ціна та дата старту продажів поки що невідомі.



Пакування Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei