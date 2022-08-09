Відомий фізик просить вибачення за жарт, у якому він видавав за зірку дещо зовсім інше

31 липня видатний французький фізик Етьєн Кляйн опублікував нібито фотографію Проксими Центавра – однієї з найближчих до Сонця зірок. Згодом виявилось, що це був жарт і насправді на фото зображено дещо інше. Тепер вчений перепрошує.

У своїй публікації Кляйн написав, що зображення було "щойно зроблене" космічним телескопом Джеймса Вебба. Вчений при цьому розхвалив рівень деталізації фото й подальшими перспективами.

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Що ж на фото

Тепер Кляйн, який мав на меті лише безневинний жарт, змушений публічно просити вибачення за спричинену плутанину, адже на зображенні можна побачити лише шматочок іспанського чорізо – ковбаси зі свинини, що має характерний червоний колір.

"Фотографія Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки, розташованої на відстані 4,2 світлових роки від нас. Її зробив JWST. Цей рівень деталізації… День за днем відкривається новий світ", – йдеться в оригінальному дописі.

На сьогодні твіт зібрав майже 20 тисяч вподобайок, 2,5 тисячі цитат, 3,5 тисячі ретвітів та майже дві тисячі коментарів. Після резонансу, який викликала публікація, вчений написав: "Згідно з сучасною космологією, жодного об’єкта, що належить до іспанських м’ясних виробів, немає ніде, крім Землі".

Етьєн Кляйн є важливою фігурою в науковому співтоваристві, тому багато людей, судячи з коментарів, прийняли його слова за правду.