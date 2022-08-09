У своїй публікації Кляйн написав, що зображення було "щойно зроблене" космічним телескопом Джеймса Вебба. Вчений при цьому розхвалив рівень деталізації фото й подальшими перспективами.

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Що ж на фото

Тепер Кляйн, який мав на меті лише безневинний жарт, змушений публічно просити вибачення за спричинену плутанину, адже на зображенні можна побачити лише шматочок іспанського чорізо – ковбаси зі свинини, що має характерний червоний колір.

"Фотографія Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки, розташованої на відстані 4,2 світлових роки від нас. Її зробив JWST. Цей рівень деталізації… День за днем відкривається новий світ", – йдеться в оригінальному дописі.

На сьогодні твіт зібрав майже 20 тисяч вподобайок, 2,5 тисячі цитат, 3,5 тисячі ретвітів та майже дві тисячі коментарів. Після резонансу, який викликала публікація, вчений написав: "Згідно з сучасною космологією, жодного об’єкта, що належить до іспанських м’ясних виробів, немає ніде, крім Землі".

Етьєн Кляйн є важливою фігурою в науковому співтоваристві, тому багато людей, судячи з коментарів, прийняли його слова за правду.

До речі, переглянути справжні фото, зроблені телескопом Джеймса Вебба можна у наших попередніх матеріалах. Наприклад, нещодавно телескоп знайшов галактику, яку назвали "найстарішою з відомих. Буквально через тиждень це рекорд було побито – "Джеймс Вебб" виявив ще більш древню галактику. Крім того, телескоп двічі надсилав зображення Юпітера. Вперше він зробив 4 фотографії у різних спектрах, а другий раз – одне нове фото.