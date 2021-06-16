Французька IKEA шпигувала за працівниками та клієнтами за допомогою поліції та детективів

Французький підрозділ IKEA отримав штраф у 1 мільйон євро за шпигунство за співробітниками і клієнтами. Компанія кілька років незаконно збирала і зберігала дані за допомогою поліції та приватних детективів.

Суд визнав винною компанію Ingka Group, якій належить IKEA Retail France і більшість магазинів бренду у Франції, в незаконній перевірці банківських рахунків співробітників і кандидатів на роботу. Відомо також, що компанія використовувала підроблені дані для звітів про працівників, збирала дані про незадоволених покупців за допомогою поліції та приватних детективів.

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Що відбувається

Прокуратура вимагала штрафу 2 мільйони євро, проте суд присудив один мільйон. Попри це юристи французької Загальної конфедерації, хоч і назвали цю суму невеликою, залишилися задоволені результатом.

Представники IKEA Retail France вибачилися за практику 2009-2012 років і повністю відмовилися від стеження. Компанія вивчить рішення суду, щоб з'ясувати, чи потрібні додаткові заходи, щоб подібне не повторилося.

Хто винен

Всього на лаві підсудних опинилися 15 осіб, серед яких топменеджери підрозділу, керівники магазинів і четверо поліціянтів.

Колишнього виконавчого директора IKEA у Франції Жана-Луї Байо суд визнав винним у зберіганні чужих особистих даних і засудив до двох років позбавлення волі умовно і штрафу в 50 тисяч євро.

Ще дві людини визнані невинними. Це замішаний у справі поліціянт і керівник IKEA у Франції у 2010-2015 роках Стефан Вановербеке. Останній продовжує керувати роздрібними операціями компанії.

Інші обвинувачені частково визнані винними в незаконному отриманні особистих даних, вони отримали різні покарання: від штрафу в 5000 євро до умовного позбавлення волі.

Головна компанія у Швеції заперечувала створення системи шпигунства. Суд звільнив її від відповідальності, оскільки IKEA працює за принципом франшизи.