Суд визнав винною компанію Ingka Group, якій належить IKEA Retail France і більшість магазинів бренду у Франції, в незаконній перевірці банківських рахунків співробітників і кандидатів на роботу. Відомо також, що компанія використовувала підроблені дані для звітів про працівників, збирала дані про незадоволених покупців за допомогою поліції та приватних детективів.
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Що відбувається
Прокуратура вимагала штрафу 2 мільйони євро, проте суд присудив один мільйон. Попри це юристи французької Загальної конфедерації, хоч і назвали цю суму невеликою, залишилися задоволені результатом.
Представники IKEA Retail France вибачилися за практику 2009-2012 років і повністю відмовилися від стеження. Компанія вивчить рішення суду, щоб з'ясувати, чи потрібні додаткові заходи, щоб подібне не повторилося.
Хто винен
- Всього на лаві підсудних опинилися 15 осіб, серед яких топменеджери підрозділу, керівники магазинів і четверо поліціянтів.
- Колишнього виконавчого директора IKEA у Франції Жана-Луї Байо суд визнав винним у зберіганні чужих особистих даних і засудив до двох років позбавлення волі умовно і штрафу в 50 тисяч євро.
- Ще дві людини визнані невинними. Це замішаний у справі поліціянт і керівник IKEA у Франції у 2010-2015 роках Стефан Вановербеке. Останній продовжує керувати роздрібними операціями компанії.
- Інші обвинувачені частково визнані винними в незаконному отриманні особистих даних, вони отримали різні покарання: від штрафу в 5000 євро до умовного позбавлення волі.
Головна компанія у Швеції заперечувала створення системи шпигунства. Суд звільнив її від відповідальності, оскільки IKEA працює за принципом франшизи.