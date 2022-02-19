Усе почалося, коли жителі французького містечка Messanges звернули увагу на регулярне зникнення інтернету. Вони втрачали доступ до мережі щодня з півночі до третьої години ночі.

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Що сталося

Першим на проблему зреагував мобільний оператор, помітивши, що одна з його антен зазвичай з півночі до 3 години ночі не працює.

Щоб розгадати цю таємницю, на місце вирушив технік зі спеціальним обладнанням, здатним виявляти "ворожі хвилі". У підсумку він досить швидко визначив будинок, звідки надходили перешкоди.

На допиті власник помешкання зізнався, що використовував багатодіапазонний глушник, здатний нейтралізувати мобільний телефон, а також сигнали Wi-Fi.

Таким чином він боровся із залежністю від інтернету, яка виникла у дітей під час пандемії.

Виявилось, що чоловік прислухався до однієї з порад, яку знайшов на інтернет-форумі.

Ближче до ночі він включав "глушилку", щоб діти не відволікалися на ґаджети.

Однак пристрій виявився настільки потужним, що зв'язок зникав не тільки у нього вдома та в усьому муніципалітеті, а й в сусідньому.

У Франції суворо заборонені хвильові перешкоди. Їх використання карається позбавленням волі на строк до шести місяців і штрафом у розмірі 30 000 євро. Це й загрожує тепер батькові сімейства. Прокуратура вже почала розслідування.