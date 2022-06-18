Амфіціоніди, або ведмедесобаки (Amphicyonidae) – хижаки, які є далекими предками сучасних м'ясоїдних ссавців. Деякі амфіціоніди відрізнялися масивною статурою та значними габаритами: північноамериканський амфіціон виду Amphicyon ingens, наприклад, важив півтони.

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Знайдено новий вид

Амфіціонід, який мешкав на території Західної Європи в середньому міоцені, був дещо меншим: його вагу оцінюють у 200 кілограмів, що можна порівняти з масою великого самця чорного ведмедя (Ursus americanus).

Судячи зі статури найближчих родичів, це була масивна тварина, що швидше нагадувала ведмедя, ніж вовка, з великою головою, м'язистими кінцівками і довгим хвостом.



Щелепа тартараціону з зубами / Фото PeerJ

Новий вид отримав назву Tartarocyon cazanavei, або тартароціон Казанава – на честь Тартаро, велетня-людожера з баскської міфології, та Алана Казанава, власника земельної ділянки в Атлантичних Піренеях, на якій проводили розкопки. Особливий інтерес знахідці надає те, що на півночі Франції знаходили не так багато скам'янілостей вимерлих тварин, так що навіть одна-єдина нижня щелепа у більш-менш вцілілому стані вже досягнення для французької палеонтології.

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Судячи з анатомії близьких родичів тартараціону, цей звір міг майстерно розбиратися з великими тушами: як і нинішні ведмеді, які ніколи не відмовлялися від падалі, прадавня ведмедесобака легко розривала навіть найщільнішу шкуру і дробила кістки, тому могла ласувати м'ясом викинутих на морський берег.