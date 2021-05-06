Французька компанія Klim розширила лінійку свого спортивного екіпірування жилетом AI-1 для мотоциклістів з вбудованою подушкою безпеки. Його особливість в тому, що за функціональність подушки стягується окрема плата — одноразово або за підпискою. Якщо пропустити черговий платіж, подушка безпеки перестає працювати.

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Як це працює

Деякі гоночні траси давно зробили такі захисні жилети з вбудованими подушками безпеки обов'язковими, оскільки вони знижують рівень травматизму спортсменів. Компанія Klim вирішила підвищити рівень захисту, впровадивши в новий жилет AI-1 електронну начинку. Її завдання – моментально реагувати на небезпечні ситуації.

Жилет AI-1 коштує 399 доларів.

Але в цю суму не входить ціна подушки безпеки.

Якщо покупець доплатить ще 400 доларів , то він може розблокувати подушку через спеціальний додаток.

, то він може розблокувати подушку через спеціальний додаток. Є й інший варіант – придбати підписку на подушку безпеки за 12 доларів на місяць.

Представник компанії Джейсон Пламмер в інтерв'ю виданню Motherboard назвав підписку хорошим варіантом для людей, які не катаються цілий рік.

На питання, як поведе себе подушка безпеки, якщо власник жилета AI-1 потрапить в аварію, а платежі прострочені, Пламмер відповів: "Тоді ні, не спрацює".