Система Adastra продуктивністю 70 Петафлопс буде у 20 разів швидшою за ту, що зараз є в розпорядженні вчених та дослідників Національного обчислювального центру вищої освіти CINES – це машина Occigen потужністю 3,5 Петафлопс, яка вперше потрапила в TOP500 ще у 2014 році. Основою нової системи стане платформа HPE Cray EX, яка буде розгорнута у два етапи.

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Коли суперкомп'ютер запрацює

Навесні 2022 року планується отримати перший блок, що складається з гібридних вузлів з "оптимізованими процесорами AMD EPYC 7003", 256 Гбайт DDR4 і чотирма OAM-прискорювачами Instinct MI250X.

Будівництво другого блоку Adastra має закінчитися до кінця наступного року. Він складатиметься з вузлів з процесорами AMD EPYC Genoa та 768 Гбайт DDR5. Інтерконнектор для всіх вузлів буде Slingshot 11 (200 Гбіт/с): чотири штуки для гібридних вузлів і по одному для кожного вузла другого блоку.

Для чого використовуватимуть суперкомп'ютер

Adastra буде використовуватись для наукових досліджень. Насамперед у галузі відновлюваної енергетики, що має допомогти у зниженні вуглецевого сліду. Також він допоможе у розробці матеріалів для акумуляторних технологій наступного покоління, у створенні нових лікарських препаратів та у вивченні нових методів лікування.