У Франції зафіксували падіння яскравого метеора: відео

Жителі французького регіону Лазурний берег, що поблизу Ніцци, 24 квітня спостерігали падіння великого метеора.
Запис з однієї з камер відеоспостереження свідчить, що космічне тіло впало о 22:26 за місцевим часом і вочевидь згоріло в атмосфері, не досягнувши землі.
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Ажіотаж у мережі
Непересічна подія викликала справжній ажіотаж у мережі. Користувачі оприлюднюють фото та відео, які зняли на телефони.
Що таке метеорМетеор – це явище, що виникає через згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (наприклад, уламків комет чи астероїдів). Під час входження в атмосферу Землі більшість з них згорають.
Навіть ті, що долітають до землі, по дорозі істотно зменшують свою масу, тож до нас долітають тільки рештки, які зазвичай встигають охолонути.