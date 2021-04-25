У Франції зафіксували падіння яскравого метеора: відео

Жителі французького регіону Лазурний берег, що поблизу Ніцци, 24 квітня спостерігали падіння великого метеора.

Запис з однієї з камер відеоспостереження свідчить, що космічне тіло впало о 22:26 за місцевим часом і вочевидь згоріло в атмосфері, не досягнувши землі.

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Ажіотаж у мережі

Непересічна подія викликала справжній ажіотаж у мережі. Користувачі оприлюднюють фото та відео, які зняли на телефони.