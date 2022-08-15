У Франції прийняли рішення відмовитися від планів побудови приладу для орбітального апарату, який Індія планує запустити до Венери. Раніше зонд планували будувати разом з росією.

Як повідомляє 24 канал, прилад повинен був зайнятися дослідженням атмосфери Венери шляхом спектроскопії. Передбачалося, що частина компонентів будуть французькими, а інша частина російськими.

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Імпортозамещєніє

У росії поспішили наголосити, що всі французькі частини апарата вже замінили російськими аналогами в прагненні зробити зонд повністю російським.

Таке рішення зрозуміле, адже ніхто з країною-терористом співпрацювати не збирається і росія просто не має де купувати технології та складники і їм більше нічого не залишається окрім використання власних "аналоговнєтних" технологій.

Тепер можна впевнено заявити, що нова російська програма з вивчення атмосфери Венери під загрозою. Якщо апарат взагалі досягне планети це можна буде вважати відносним успіхом, адже на те, що він продовжить працювати справно виконуючи свої завдання надії вкрай мало.

Старту може й не бути

Варто зазначити, що окрім історії з зондом вся індійська місія до Венери взагалі під великим питанням. Старт був запланований на грудень 2024 року, вихід станції на орбіту Венери – на 2025 рік, коли Земля і Венера будуть близько один від одного і досягти Венери буде можливо з мінімальною витратою палива. Вікно запуску дуже обмежене. Наступне зручне вікно буде лише через сім років – 2031 року.

Наразі немає точної інформації від індійської сторони чи будуть вони взагалі здійснювати політ – поки місію остаточно не затверджено. Можливо Індія вирішила двічі подумати чи варто їй взагалі зв'язуватися з росією.

Ще ж і надто, схоже в росії не встигають підготувати апарат до вікна. Там посилаються на "високі вимоги до російських розробок". Однак саме через те, що Індія офіційно не затвердила місію. "роскосмос" взагалі відмовляється фінансувати роботу над зондом.

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Індійська організація космічних досліджень раніше повідомляла, що індійський космічний апарат вивчатиме процеси на поверхні Венери, проводитиме неглибоку підповерхневу стратиграфію, аналіз будови та динаміки атмосфери, а також досліджуватиме взаємодію сонячного вітру з венеріанською іоносферою.

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