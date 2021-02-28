Стартап Framework представив модульний ноутбук

Стартап із Сан-Франциско Framework показав тонкий, легкий та продуктивний ноутбук. Особливістю ґаджета стала можливість легкої заміни більшої частини складових. Справжній модульний ноутбук вражає своїми незвичними можливостями.

Модель дозволяє швидко знімати екран, клавіатуру, оперативну пам'ять, SSD, акумулятор і навіть модуль Wi-Fi, а кожна деталь має власний QR-код з детальною інструкцією для заміни.

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Ослбливості модульного ноутбука від Framework

У ролі таких собі міні-модулів тут представлені карти розширення, завдяки яким можна замінити або додати різні роз'єми, серед яких USB та HDMI.

Вони ж дозволяють вставити картрідер, підсилювач для аудіо або додатковий накопичувач. Щоправда, продаватися такі модулі будуть окремо. Процесор розпаяний на материнській платі, тому для його заміни доведеться замінювати всю материнку.



Користувач зможе замінити більшість важливих складових без жодних проблем / Фото Framework

У першій моделі ноутбука від Framework встановлено дисплей з діагоналлю 13,5 дюймів, співвідношенням сторін 3:2 і роздільною здатністю 2256х1504 пікселів. Алюмінієве шасі важить всього 660 грам.

Фронтальна камера високої якості – 1080p знімає при 60 кадрах в секунду. Компанія запропонує модифікації з процесорами Intel Core 11-го покоління, до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і до 4 ТБ SSD NVMe. Необхідні модулі будуть продавати онлайн.

На сайті компанії користувачі зможуть зібрати ідеальну версію модульного ноутбука. Вибрати можна буде навіть кращий дистрибутив Linux, Windows 10 Home і Windows 10 Pro. Продажі повинні початися вже влітку 2021 року. Ціни поки невідомі.