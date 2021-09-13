Як повідомляють представники конкурсу, їм надійшли десятки тисяч фотографій від учасників зі 102 країн світу. На жаль, переможців з України серед них немає.

Цікаво В Узбекистані знайшли скелет суперхижака: колись від домінував навіть над тиранозаврами

Переможці Drone Awards 2021

Головний приз. Фото року



Переможець Drone Awards 2021 / Фото Terje Kolaas

Фото під назвою "Рожевоногі гуси зустрічають зиму" показує тисячі гусей, що летять над засніженою Норвегією. Цього року вони вилетіли до своїх нерестовищ на архіпелаг Шпіцберґен раніше, ніж зазвичай. Це може бути результатом зміни клімату.

Знімок зробив фотограф Тер'є Колаас.

Категорія: Спорт



Фото називається "Золото на краю веселки". Переможець у номінації Спорт / Фото Phil De Glanville

На фотографії зображений серфер Оллі Генрі на великій хвилі біля південно-західного узбережжя Західної Австралії, штат Вашингтон. Сфотографував Філ де Гланвілл.

Категорія: Весілля



Фото "У безкінечність з тобою" зображає наречених / Matteo Originale

Весільне фото пари належить фотографу Маттео Оріджиналі. За його словами, натхненням для знімка стали хмари, які скупчилися на горизонті.

Категорія: URBAN



Переможець у категорії URBAN / Фото Сергій Полетаєв

Знімок під назвою "Метафоричне висловлювання про Місто та Зиму" зробив російський фотограф. Він показує 500-річний монастир на фоні труб і викидів з ТЕЦ.

Категорія: Дике життя



"Назад до пригод" / Фото Qasim Al Farsi

Знімок зроблений в Омані. Касим аль-Фарсі сфотографував з повітря зелену черепаху, що повертається у воду після відкладання яєць.

Категорія: Люди



"Рибалка у Мангровому лісі" / Фото Trung Pham Huy

Фотографія зроблена у В'єтнамі. На ній зображений рибалка, який розпочинає свій робочий день в провінції Хюе. Мангрові зарості скидають листя і біліють протягом зимового сезону.

Категорія: Природа



Переможець у номінації "Природа" / Фото Martin Sanchez

Американець Мартін Санчез зробив цю фотографію в Ісландії. Називається вона "Extragalactic" і показує внутрішню частину кратера вулкана, який вивергається.

Категорія: Абстракція



Переможець категорії "Абстракція" / Фото Gheorghe Popa

Фото "Отруєна річка" зроблене у Геамані, Трансільванія. Румунський фотограф Георге Попа сфотографував річкові канали, наповнені отрутою. У потік води потрапляють хімічні відходи від видобутку міді й золота, створюючи такі химерні візерунки.

Категорія: Серія

Переможець категорії "Серія" / Фото Adrees Latif

Ця категорія зображує серію знімків на одну тематику. Адріс Латіф показав американський Орегон, який у 2020 році взяв на себе найсильніший удар майже ста лісових пожеж. Тоді було зруйновано 3000 будинків.

Подивитись фото інших номінантів можна за посиланням.