Фотографу вдалося зняти найдовше місячне затемнення за 500 років: дивовижне фото

Чоловік із США зафільмував часткове місячне затемнення, яке стало найдовшим за останні 500 років. Астрофотограф поділився неймовірною світлиною із повним шляхом світила на небі.

Щоб створити вражаюче фото, американець Ендрю Маккарті відзняв тисячі зображень нічного неба та місяця.

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В результаті митець отримав феноменальну світлину затемненого місяця.

Скільки часу пішло на створення фото Ідея зобразити повне місячне затемнення прийшла до фотографа ще в травні 2021 року. Тоді митець почав роботу над проєктом. На створення та об’єднання світлин пішло понад пів року. Географічне розташування обмежувало дії автора, та він спіймав миті повного сонячного затемнення.

Зображення з 7 місяцями виглядає дуже нетипово – світила ніби летять пташиним клином.

Світлина ввібрала в себе тисячі фото місяця / Фото Ендрю Маккарті

Спочатку у мене було бачення, що кожне зображення буде перекриватися достатньо, щоб створити круглу тінь, що показує круглу форму тіні Землі. Однак це було багато разів раніше, і я хотів спробувати щось унікальне,

– розповів Маккарті.

Чоловік ділиться своїми астросвітлинами в інстаграмі. На Маккарті підписано майже півмільйона фоловерів.

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