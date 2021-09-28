На фотографіях з камер iPhone 13 з'являються дивні артефакти: Appple пояснила, в чому річ

Одразу після виходу нових iPhone, користувачі почали повідомляти про виявлені проблеми. Одним з наймасовіших багів стали чорні квадрати на фотографіях. Appple вже зробила заяву з цього приводу.

Тема стала однією з найпопулярніших минулими вихідними у китайській соцмережі Weibo. Користувачі публікували фото та відео з доказами багу.

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У чому проблема

У вікні попереднього перегляду жодних проблем немає.

Однак коли фото готове, на ньому проявляються дивні чорні квадрати в різних місцях.

Також повідомляють про проблеми з кольорами.

Порівняння: на першій фотографії вікно попереднього перегляду без артефактів, на другому – готова фотографія з чорними квадратами, зосередженими переважно по краях / Скриншот з Weibo

Apple відреагувала на повідомлення, однак її коментар користувачів не заспокоїв. Компанія лише сказала, що наразі не отримала жодного повідомлення на гарячу лінію зі скаргами на чорні квадрати.

Артефакти на фотографіях зроблених на iPhone 13 / Скриншот з Weibo

Невідомо, наскільки сильно поширена ця проблема. Однак її характер, швидше всього, не апаратний, а програмний. Адже якби несправність була у самому датчику, то вона би проявлялась і у попередньому перегляді, тобто ще до знімка. Але оскільки артефакти спостерігаються лише у фото, то квадрати генеруються алгоритмами.

Якщо про недолік почнуть сповіщати масово, компанія шукатиме шляхи його виправлення.