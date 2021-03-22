Вчені відкрили метод масового виробництва фотоелементів з перовськіта

Американські і китайські вчені знайшли новий, спрощений процес виробництва стабільних перовськітових сонячних елементів. Новий метод обіцяє вирішити ключову проблему, яка не дозволяла досі налагодити масове виробництво і комерціалізацію цієї перспективної технології відновлюваної енергетики.

Перовськітові фотоелементи не перше десятиліття вважаються гідним конкурентом кремнієвим. Однак їх комерціалізації заважає відсутність відповідного рішення основної проблеми галузі: масштабування виробництва продуктивних сонячних елементів з перовськіта.

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Суть нового методу виготовлення панелей з перовськіту

Команда фахівців з Національної лабораторії в Лос-Аламосі і Національного університету Тайваню розробила одноетапний метод покриття центрифугуванням з використанням рідкого розчинника сульфолану. Цим матеріалом покривається попередник перовськіта, з якого під час хімічної реакції виникає перовськітовий кристал.

Процес дозволяє отримати високопродуктивні фотоелементи великої площі з високою продуктивністю. В результаті виходять два модулі з великою активною областю, один близько 16 кв. см, другий майже 37 кв. см. Їх ККД перетворення сонячного світла в електрику становить 17,58% і 16,06%, відповідно. Крім того, у них високий експлуатаційний термін служби.

Ще однією перешкодою для промислового виробництва перовськітових фотоелементів є вузький виробничий інтервал – час, за який плівка повинна бути нанесена на підкладку. Для отримання рівномірного шару цей процес не може виходити за рамки кількох секунд. Однак завдяки використанню сульфолану інтервал збільшився до 90 секунд.