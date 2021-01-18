На чудовій фотографії зображена галактика спірального типу під позначенням NGC 4535. Вона розташовується на відстані приблизно 54 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Діви.

На фотографії прекрасно видно структуру галактики і її численні зоряні скупчення, повідомляє 24 канал. Яскраві блакитні вкраплення - це молоді гарячі світила, тоді як більш дорослі зірки мають жовтуватий відтінок.

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Чим особлива Втрачена галактика NGC 4535

Камера Габбла дозволила отримати знімок NGC 4535 у високій якості. Однак при спостереженнях з використанням невеликих телескопів даний об'єкт має розмиті затуманені обриси. Тому NGC 4535 отримала неофіційну назву Втрачена галактика.



Втрачена галактика NGC 4535

Варто зазначити, що характерною особливістю галактик з перемичкою є наявність "бару" з яскравих зірок, який виходить з центру і перетинає галактику посередині. За оцінками, приблизно дві третини спіральних галактик, включаючи наш Чумацький Шлях, мають перемичку.