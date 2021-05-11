Вражаюче фото подвійної емісійної туманності в сузір'ї Єдинорога

Орбітальний телескоп Hubble (NASA / ESA Hubble Space Telescope) продовжує радувати прекрасними знімками різних об'єктів на просторах Всесвіту. Цього разу в рубриці "Зображення тижня" показали фотографію структури з назвою NGC 2313.

Зафіксований на фото об'єкт – це емісійна туманність, розташована у сузір'ї Єдинорога. Такі утворення є хмарами іонізованого газу, що випромінюють у видимому колірному діапазоні спектра.

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Іонізація відбувається завдяки високоенергетичним фотонам, які випромінює найближча гаряча зоря.

На фото таке світило перебуває у центрі кадру. При цьому сама туманність має незвичайний роздвоєний вигляд:

так, у лівій частині можна бачити сріблясту "вуаль" з газу й пилу;

а у правій – щільні пилові хмари бурого кольору.

Фото туманності у сузір'ї Єдинорога

Нижче ви можете переглянути зображення у повній роздільній здатності. Фотографію оприлюднили на сайті Hubble 10 травня 2021 року.



Об'єкт NGC 2313 / Фото ESA/NASA Hubble

Відзначимо, що Hubble працює на орбіті вже понад 31 рік. Запуск шаттла "Дискавері" STS-31 з цієї космічною обсерваторією був здійснений ще 24 квітня 1990 року. Внесок апарату в базу астрономічних знань колосальний.

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