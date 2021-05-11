Зафіксований на фото об'єкт – це емісійна туманність, розташована у сузір'ї Єдинорога. Такі утворення є хмарами іонізованого газу, що випромінюють у видимому колірному діапазоні спектра.
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На фото таке світило перебуває у центрі кадру. При цьому сама туманність має незвичайний роздвоєний вигляд:
- так, у лівій частині можна бачити сріблясту "вуаль" з газу й пилу;
- а у правій – щільні пилові хмари бурого кольору.
Фото туманності у сузір'ї Єдинорога
Нижче ви можете переглянути зображення у повній роздільній здатності. Фотографію оприлюднили на сайті Hubble 10 травня 2021 року.
Об'єкт NGC 2313 / Фото ESA/NASA Hubble
Відзначимо, що Hubble працює на орбіті вже понад 31 рік. Запуск шаттла "Дискавері" STS-31 з цієї космічною обсерваторією був здійснений ще 24 квітня 1990 року. Внесок апарату в базу астрономічних знань колосальний.
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