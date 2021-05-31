Попередні льотні випробування прототипу корабля SpaceX Starship були проведені на початку цього місяця. Тоді прототип SN15 зумів піднятися на висоту в 10 км, після чого виконав запланований маневр і повернувся на стартовий майданчик, розташовану в Бока-Чіка, штат Техас.

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Увесь політ зайняв близько шести хвилин, а посадка SN15 стала першою успішною у ході серії випробувань прототипів Starship, після якої корабель не вибухнув. Варто відзначити, що після приземлення SN15 все ж виникло загоряння, але протягом декількох хвилин полум'я затухло і не привело до вибуху.

Нові випробування Starship

Після попереднього випробування Ілон Маск заявив, що SN15 може бути запущений повторно найближчим часом, але відтоді інформації про ймовірність перезапуску цієї версії прототипу не надходило. Згодом Starship SN15 забрали з платформи і стало зрозуміло, що повторного запуску не відбудеться, однак копманія вже підготувала новий корабель.



Starship SN16 в цеху вертикальноъ збірки / Фото Elon Musk

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Судячи з опублікованого знімку, SpaceX готується до випробування Starship SN16, який, як передбачається, буде запущений за аналогічною траєкторії, що і SN15. Це необхідно для підтвердження того, що попередній успішний політ не був випадковістю. Коли саме SpaceX має намір провести випробування прототипу Starship SN16, поки невідомо.