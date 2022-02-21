Галактики входять до Атласу пекулярних галактик – це каталог, створений американським астрономом Гелтоном Арпом.

Довідка! Пекулярна галактика – структура, яку неможливо віднести до певного класу в послідовності Габбла, оскільки вона має яскраво виражені індивідуальні особливості.

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Галактики NGC 7469 та IC 5283, зображені на фото, перебувають на відстані приблизно 200 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Пегаса.

NGC 7469 – це спіральна галактика з перемичкою. У таких об'єктах спіральні гілки починаються на кінцях перемички, тоді як у звичайних спіральних галактиках вони виходять безпосередньо з ядра.

Що стосується IC 5283, то це галактика-компаньйон меншої маси.



Фото структури Arp 298 з галактиками NGC 7469 та IC 5283 / Фото ESA Hubble Space Telescope

Цікаві деталі про фото

Зображення отримано за допомогою двох інструментів на борту "Габбла". Це, зокрема, прилад Wide Field Camera 3 (WFC3): камера дозволяє захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому та середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектру. Крім того, був задіяний інструмент ACS (Advanced Camera for Surveys).