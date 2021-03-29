ESO показала фото гігантської зоряної туманності дивовижної краси

Джерело:ESO
Європейська Південна Обсерваторія (ESO)опублікувала чудове зображення структури під назвою Sh 2–305. Об'єкт являє собою хмару гарячого водню, що піддається інтенсивному випромінюванням навколишніх зірок.
Названий об'єкт являє собою емісійну туманність – зону іонізованого газу, що випромінюється у видимому колірному діапазоні спектра. Опромінення відбувається за рахунок декількох світил спектрального класу O.
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Такі зірки за своєю масою можуть в десятки разів перевершувати наше Сонце, володіючи при цьому в мільйон разів вищою яскравістю.
Разом зі ще п'ятьма сусідніми туманностями Sh 2-305 належить до гігантського комплексу щільних газо-пилових хмар, а у ще більшому масштабі – до колосальної за розмірами кільцеподібної області зореутворення, надоболонки GS234-02.
Структура GS234-02 знаходиться у спіральному рукаві Персея Чумацького Шляху, в сузір'ї Корми.
Гаряча бульбашка газоподібного водню Sh 2-305 / Фото ESO
Додамо, що знімок отриманий в рамках програми "Космічні скарби ESO" (ESO Cosmic Gems) – просвітницької ініціативи, у рамках якої за допомогою телескопів ESO отримуються фото в освітніх і суспільно-просвітницьких цілях цікавих, загадкових або просто красивих космічних об'єктів.