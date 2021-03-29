Європейська Південна Обсерваторія (ESO)опублікувала чудове зображення структури під назвою Sh 2–305. Об'єкт являє собою хмару гарячого водню, що піддається інтенсивному випромінюванням навколишніх зірок.

Особливості туманності Sh 2–305

Названий об'єкт являє собою емісійну туманність – зону іонізованого газу, що випромінюється у видимому колірному діапазоні спектра. Опромінення відбувається за рахунок декількох світил спектрального класу O.

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Такі зірки за своєю масою можуть в десятки разів перевершувати наше Сонце, володіючи при цьому в мільйон разів вищою яскравістю.

Разом зі ще п'ятьма сусідніми туманностями Sh 2-305 належить до гігантського комплексу щільних газо-пилових хмар, а у ще більшому масштабі – до колосальної за розмірами кільцеподібної області зореутворення, надоболонки GS234-02.

Структура GS234-02 знаходиться у спіральному рукаві Персея Чумацького Шляху, в сузір'ї Корми.



Гаряча бульбашка газоподібного водню Sh 2-305 / Фото ESO

Додамо, що знімок отриманий в рамках програми "Космічні скарби ESO" (ESO Cosmic Gems) – просвітницької ініціативи, у рамках якої за допомогою телескопів ESO отримуються фото в освітніх і суспільно-просвітницьких цілях цікавих, загадкових або просто красивих космічних об'єктів.