Європейська Південна обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) показала знімок кільцеподібного спалаху зореутворення в ядрі галактики. Об'єкт назвали "космічною трояндою".

Зображення отримано за допомогою приймача MUSE на дуже великому телескопі (VLT). Фахівці вивчали спіральну галактику NGC 1097, розташовану в сузір'ї печі на відстані приблизно 45 мільйонів світлових років від нас, йдеться на сайті ESO.

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Що відомо

У центрі галактики знаходиться надмасивна чорна діра. Навколо неї спостерігаються пил та газ, які ніби втягуються у воронку.



Зоряна троянда навколо надмасивної чорної діри / Фото ESO

В ході цього процесу речовина, що оточує ядро галактики, розігрівається й утворює навколо чорної діри акреційний диск, випромінюючи в навколишню область простору величезну кількість енергії,

– зазначає ESO.

В результаті весь пил, що знаходиться в цій області, розігрівається, що провокує прискорення процесів зореутворення. Через це навколо чорної діри формується своєрідне зоряне кільце.

Розмір космічної "троянди" становить близько 5000 світлових років. Сама ж галактика NGC 1097 простягається на десятки тисяч світлових років навколо свого центру.



Спіральна галактика NGC 1097 / Фото ESO