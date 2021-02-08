NASA представило зображення незвичайного об'єкта з позначенням M1-63. Знімок передано на Землю з борту орбітального телескопа Hubble Space Telescope. Ця обсерваторія працює у космосі вже більше 30 років і часто тішить фантастичними знімками найзагадковіших куточків Всесвіту.

M1-63 – це біполярна планетарна туманність, розташована у сузір'ї Щита (Scutum). Своїм виглядом структура нагадує пісочний годинник.

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Особливості планетарної туманності M1-63

Потрібно відзначити, що планетарні туманності складаються з іонізованої газової оболонки і центральної зірки, білого карлика. Такі структури утворюються при скиданні зовнішніх шарів червоних гігантів і надгігантів на завершальній стадії їх еволюції.

У "серці" M1-63 розташована подвійна зоряна система. Саме вона відповідальна за формування структури у вигляді пісочного годинника або крил метелика.



Планетарна туманність М1-63

Варто зазначити той факт, що планетарні туманності не мають ніякого відношення до планет. Це визначення історично пов'язано з тим, як подібні об'єкти виглядають у невеликому телескопі.