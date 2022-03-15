Фото дня від "Габбл": вражаюче "галактичне око" у сузір'ї Печі

Сайт космічного телескопа "Габбл" представлений дивовижний знімок в рубриці "Зображення тижня". На фото зображена структура із назвою NGC 1097.

Космічний об'єкт на фото – це спіральна галактика з перемичкою, розташована в сузір'ї Печі на відстані приблизно 48 мільйонів світлових років від нас. Спіральні гілки в галактиках типу NGC 1097 починаються на кінцях перемички, тоді як у звичайних спіральних галактиках вони виходять безпосередньо з ядра.

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Як отримали фото

На зображенні видно об'єкт, що нагадує дивовижне космічне око. Можна помітити численні вкраплення зірок, а також пилові області химерної форми. У центрі галактики перебуває потужна чорна діра.



Галактика NGC 1097 / Фото Hubble/ESA/NASA

Для формування зображення використовувалися дані двох інструментів на борту "Габбла". Це, зокрема, прилад Wide Field Camera 3 (WFC3), який дозволяє захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому та середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектру.

Крім того, була залучена вдосконалена оглядова камера Advanced Camera for Surveys (ACS). Загалом для створення багатобарвного зображення NGC 1097 було застосовано сім різних фільтрів.