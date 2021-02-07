NASA пропонує заново поглянути на чудовий знімок, який демонструє так зване "крило" Малої Магелланової Хмари, карликової галактики, яка є супутником нашого Чумацького Шляху.

Названий об'єкт розташований на відстані приблизно 200 тисяч світлових років від нас. Через взаємодії з Великою Магеллановою Хмарою, а також власне з Чумацьким Шляхом, він має неправильну форму.

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Чудове композитне зображення було сформовано ще у 2013 році з використанням даних відразу від декількох обсерваторій. Зокрема, спостереження здійснювалися за допомогою рентгенівської обсерваторії "Чандра" (Chandra X-ray Observatory), орбітального інфрачервоного телескопа "Спітцер" (Spitzer Space Telescope) і космічного телескопа Hubble.

Що за "крило" Малої Магелланової Хмари

"Крило" – це область Малої Магелланової Хмари, у якій міститься менше газу, пилу й зірок, ніж у Чумацькому Шляху. А тому дана зона представляє особливий інтерес для вчених з точки зору дослідження життєвого циклу світил.



Галактика Мала Магеланова Хмара

Потрібно відзначити, що Мала Магелланова Хмара – один з найпомітніших об'єктів південного неба. Причому побачити його в ясну погоду можна неозброєним оком. На представленому зображенні добре проглядаються далекі спіральні галактики, численні зірки і структури химерної форми.