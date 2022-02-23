Злиття таких величезних скупчень матерії іноді веде до появи нових зірок. За даними Європейського космічного агентства (ESA), кластер під кодовою назвою IC 2431, що спостерігається, розташований в сузір'ї Рака.

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На зображенні видно, як гравітація буквально розриває галактики на частини. Хоча відбувається процес злиття, про масове руйнування самих небесних тіл говорити не варто, оскільки насправді вони розташовані досить далеко один від одного. У деяких матеріалах NASA згадує для порівняння піщинки, кожна з яких знаходиться на відстані футбольного поля одна від одної. Коли злиття завершиться, буде сформовано нове зоряне скупчення, ймовірно еліптичної форми.

При цьому зовсім без видимих ​​взаємодій галактичного масштабу не обійдеться – густі хмари в центрі зображення є газопиловими скупченнями, з яких, цілком можливо, сформуються нові зірки.



Галактики в процесі злиття / Фото ESA/NASA/Hubble

За даними ESA зображення належати до наукового проєкту Galaxy Zoo, в рамках якого вчені досліджують "дивні та дивовижні" галактики з-поміж знятих телескопом "Габбл". За даними агентства, до класифікації 900 000 зображень доклали сили понад 100 000 волонтерів. В ESA стверджують, що за 175 днів у рамках проєкту вдалося досягти результатів, на досягнення яких професійні астрономи пішли б роки.

Що вченим дають ці спостереження