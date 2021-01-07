Фото дня: дивовижна краса галактики Феєрверк
На сайті космічного телескопа Hubble в рубриці "Зображення тижня" представлений чарівний знімок спіральної галактики з назвою NGC 6946.
Названа структура також відома під ім'ям галактика Феєрверк, що пояснюється її характерною формою. Вона розташовується в сузір'ї Лебедя на відстані приблизно 25 мільйонів світлових років від нас, як зазначається на сайті Hubble.
Не пропустіть Вражаюче "око" двійника Чумацького шляху: фото дня
Чому галактика носить назву Феєрверк
У галактиці зафіксовані десять спалахів наднових. Галактика Феєрверк має в поперечнику приблизно 40 тисяч світлових років. Для порівняння: розмір нашого Чумацького шляху становить близько 100 тисяч світлових років.
На фотографії прекрасно видно спіральну структура NGC 6946. Галактика була відкрита відомим британським астрономом німецького походження Вільямом Гершелем ще в 1798 році.
Нижче ви можете подивитися знімок у високій роздільній здатності – натисніть для збільшення.
Поділитися новиною