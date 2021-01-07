На сайті космічного телескопа Hubble в рубриці "Зображення тижня" представлений чарівний знімок спіральної галактики з назвою NGC 6946.

Названа структура також відома під ім'ям галактика Феєрверк, що пояснюється її характерною формою. Вона розташовується в сузір'ї Лебедя на відстані приблизно 25 мільйонів світлових років від нас, як зазначається на сайті Hubble.

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Чому галактика носить назву Феєрверк

У галактиці зафіксовані десять спалахів наднових. Галактика Феєрверк має в поперечнику приблизно 40 тисяч світлових років. Для порівняння: розмір нашого Чумацького шляху становить близько 100 тисяч світлових років.

На фотографії прекрасно видно спіральну структура NGC 6946. Галактика була відкрита відомим британським астрономом німецького походження Вільямом Гершелем ще в 1798 році.

Нижче ви можете подивитися знімок у високій роздільній здатності – натисніть для збільшення.



Галактика NGC 6946 Феєрверк