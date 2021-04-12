Зображення отримано з земної вершини Серро Армазонес в Чилі, де створюється Надзвичайно великий телескоп (ELT). Цей проєкт передбачає будівництво найбільшого (39-метрового) телескопа оптичного і ближнього інфрачервоного діапазонів у світі.

Цікаво NASA відклало політ марсіанського вертольота через виявлену проблему

Для комплексу розроблена складна пятизеркальна оптична система, яка не має аналогів і вимагає використання оптичних і механічних елементів на межі сучасних технічних можливостей.

Красиве фото Чумацького шляху

На знімку наша галактика видна з вражаючою чіткістю: це досягається завдяки мінімальному світловому забрудненню в районі зйомки - в серці Атакамскій пустелі. Крім того, ідеальні умови для спостереження космічного простору забезпечуються за рахунок вкрай низької вологості.

Фото галактики Чумацький шлях / Фото ESO

ESO відзначає, що на зображенні масивні міжзоряні пилові хмари екранують світло віддалених зірок. Цим пояснюється характерна "плямиста" структура яскравої стрічки на нічному небі.