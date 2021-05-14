Вражаючі знімки атмосфери Юпітера: новинка від Hubble

Вчені зі США виклали у мережу недавно оброблені зображення Юпітера, зняті телескопом Hubble і апаратурою обсерваторії Gemini North на Гаваях. Знімки зроблені у різних діапазонах спектру та дозволяють з'ясувати природу гігантських штормів на планеті.

Нові фото газового гіганта були зроблені в інфрачервоному, ультрафіолетовому та видимому діапазонах. Це забезпечило інтерактивне порівняння зображень хмар.

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Для чого Юпітер сфотографували у різних спектрах

Знімки планети у різних частинах спектра дозволять астрономам одержати нові дані про поведінку її атмосфери. Примітно, що Велика червона пляма – стійкий гігантський шторм на південь від екватора, добре видима у звичайному й ультрафіолетовому діапазоні, а в інфрачервоному майже зливається з фоном.

Порівняння трьох типів знімків також дозволяє встановити, що темна область на місці Великої червоної плями в інфрачервоному діапазоні більша, ніж відповідний овал у видимому спектрі. У заяві лабораторії U.S. National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) повідомляється, що такі розбіжності пов'язані з тим, що кожен тип знімка фіксує різні властивості атмосфери планети.

Якщо інфрачервоні знімки демонструють густі хмари, знімки у видимому і ультрафіолетовому діапазоні відображають локації з так званими хромофорами – молекулами, що поглинають синє та ультрафіолетове світло, завдяки чому Юпітер отримав свої характерні червоні плями.



Фото Юпітера у різних діапазонах / Фото Hubble

Вивчення Суперштормів Юпітера

Крім Великої червоної плями на знімках видно і Малу червону пляму, що з'явилася у 2000 році, коли злилися три великих Супершторми. Пляму так само погано видно в інфрачервоному діапазоні, як і велику. А ось циклонний вихор, що простягнувся зі сходу на захід на відстань близько 72 000 км, добре видно і в інфрачервоному діапазоні. У видимій частині спектру циклон темно-коричневий, а в ультрафіолеті його майже не видно, він прихований стратосферним туманом.

Вчений Майк Вонг з Каліфорнійського університету порівняв зображення з радіосигналами, зареєстрованими кораблем Юнона (Juno), що вивчає планету зараз. Радіосигнали допомогли зафіксувати блискавки в атмосфері Юпітера, а об'єднання цих даних зі знімками допоможе команді Вонга краще зрозуміти процеси формування Суперштормів Юпітера.