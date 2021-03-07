Збір залишків обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко зняли з супутника Maxar Technologies 23 лютого. На знімках видно, що працівники бригади видаляють конструкцію і розчищають землю після того, як телескоп обвалився у грудні минулого року.

Національний науковий фонд, який здійснював керівництво роботою телескопа з 1970-х років, не публікував оновлень про статус Аресібо. В останнє фонд оголосив про виведення його з експлуатації у листопаді минулого року. Тоді телескоп вирішили розібрати після того, як у серпні стався інцидент з обривом одного з тросів, що утримують платформу. Потім фонд опублікував відео з останніми моментами життя Аресібо.

Цікаво Perseverance здійснив першу поїздку на Марсі: фото

Знімки Аресібо з космосу

На отриманих знімках видно, що при грудневому обваленні частина платформи Аресібо вагою 900 тонн впала з висоти 140 метрів.

На тлі робіт з розбору телескопа ведеться розслідування. За попередніми даними, причиною обвалення могла бути виробнича помилка в роботі кабелів.



Обсерваторія Аресібо (фото з космосу) / Фото Maxar

Телескоп Аресібо відомий не тільки у наукових колах, а й завдяки науково-фантастичним фільмам. Він присутній у "Золотому оці" франшизи про Джеймса Бонда і у фільмі "Контакт" з Метью МакКонахі. Розташування Аресібо в Пуерто-Ріко приваблювало й туристів. Тепер влада обговорює, як компенсувати цю втрату для регіону. Як варіант розглядається продаж частин Аресібо.

Відновлення комплексу Аресібо

Раніше повідомлялося, що губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес виділила 8 мільйонів доларів на відновлення обсерваторії. Також уряд острова оголосив "історичною зоною" район на висоті 497 метрів над рівнем моря, де розташований Аресібо.

Важливі моменти в історії телескопа

У 1974 році Аресібо передав найпотужніший радіосигнал для можливого зв'язку з іншопланетними цивілізаціями. У 2014 році за допомогою телескопа вдалося довести існування коротких радіоспалахів. У 2016 році астрономами були виявлені швидкі радіоімпульси, що виходили з одного джерела.