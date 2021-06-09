Сумніви щодо того, яку форму має Земля досі витають в маргінальних колах людей. Та в більшості у людства немає сумнівів щодо форми Землі та інших планет, адже ми можемо це перевірити самі. Достатньо поспостерігати в телескоп за Місяцем та побачити 59% його поверхні, або подивитися на Юпітер і побачити, як з'являється Велика червона пляма з-за горизонту планети внаслідок обертання газового гіганта довкола власної осі. Та чому усі планети саме круглі, а не пласкі, кубічні, тороїдальні або взагалі додекаедри?

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Нептун, сфотографований АМС Voyager 2 у 1989 році / Фото Wikipedia

Чому зорі, планети та багато інших тіл у Всесвіті круглі

Справа, звісно, в гравітації.

Майже все у Всесвіті колись було газопиловою хмарою. Частинки хмари притягуються одна до одної під дією гравітації, поки не утворюють єдину краплю. У міру того, як ця крапля притягує все більше матерії, вона стає все більше і більше, поки не збере всі на своєму шляху.

Гравітація – це маса. Чим більша маса – тим сильніша гравітація. А оскільки гравітація діє однаково в усіх напрямках, крапля набуває круглої форми. Набуваючи більшої маси, крапля притягує все більше і більше матерії, поки не утвориться, наприклад, Земля.

Це можна порівняти з круглою барною стійкою, до якої хочуть потрапити декілька тисяч людей одночасно. З однієї сторони черга з 3 тисяч людей, а з іншої сторони – з 2 тисяч. Якби ви побачили ці черги, то обрали б третю сторону, де черги немає взагалі. І всі новоприбулі люди обирали б ту чергу, де менше людей.

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Фото екваторіального хребта Япета, зроблене зондом Cassini / Фото NASA

Чи всі тіла мають ідеальну круглу форму

Ні, не всі. Для планет і для малих тіл причини неідеальної сферичності будуть різними.

Планети та зорі

Планети та зорі обертаються довкола осі. Через цей процес вони стають сплюснутими з полюсів, тому екваторіальний та полярний радіуси будуть різними.

Наприклад, у Землі така різниця не дуже помітна: екваторіальний радіус становить 6 378 кілометрів, а полярний – 6 356 кілометрів.

А от у газових гігантів сплюснутість набагато більша. Все через високу швидкість обертання довкола власної осі та через те, що вони не мають твердої поверхні.

У Юпітера екваторіальний радіус становить 71 492 кілометри, а полярний – 66 854 кілометри.

У Сатурна екваторіальний радіус становить 60 268 кілометри, а полярний – 54 364 кілометри.

Та у кам'яних тіл теж бувають "проблеми" зі швидкістю обертання:

На супутнику Сатурна Япеті є так звана "екваторіальна стіна Япета", яка могла утворитися через високу швидкість обертання в минулому.

Карликова планета Гаумеа, яка через дуже високу швидкість обертання, ймовірно, набула дуже витягнутої форми. Якби швидкість обертання була ще вищою, то карликову планету розірвало б на шматки.

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Форма Гаумеи / Фото Wikipedia

Малі тіла: комети та астероїди

Малим тілам недостатньо маси, щоб набути сферичної форми. Особливо, якщо вони мають високу швидкість обертання довкола власної осі.

Такі тіла можуть мати дуже різні форми та розміри.



Комета Чурюмова-Герасименко, сфотографована зондом Rosetta / Фото Rosetta