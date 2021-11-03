Ford пропонує перетворити дизельне авто в електрокар: у продаж запустили окремі двигуни

Автомобільний виробник Ford почав продавати електродвигуни, щоб власники могли перетворити свою машину в електрокар. Виготовляють їх на основі версії першого серійного електрокара під брендом Mustang.

Електродвигун назвали Eluminator e-crate. Він здатен розвивати потужність у 281 кінських сил і 433 ньютон-метрів крутного моменту.

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Що відомо

Виробник уточнює: тяговий електромотор допущений до експлуатації на дорогах загального користування у всіх 50 штатах Америки, тобто з конверсією не виникне ніяких юридичних проблем.

Двигун Eluminator e-crate / Фото Ford

Для презентації двигуна Ford зробила в єдиному екземплярі електричну версію класичного пікапа F-100 1978 року випуску.

Його оснастили двома електромоторами Eluminator e-crate, загальна потужність яких становить 480 кінських сил і 860 ньютон-метрів крутного моменту.

Характеристики машини відповідають Mustang Mach-E GT-версії першого серійного електрокара під брендом Mustang.



Автомобіль існує в єдиному екземплярі / Фото Ford

Ford F-100 Eluminator / Фото Ford

Ford хоче в майбутньому продавати акумуляторні системи, контролери, інвертори та інші компоненти, щоб полегшити перетворення машини з ДВС на електрокари. Таким чином виробник збирається спростити модернізацію машин для більшого числа автовласників.

Ціна

За всю систему попросять 3900 доларів.