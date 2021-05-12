Реклама прямо в автомобіль: Ford придумала новий спосіб транслювати придорожні рекламні борди

Сучасні автомобілі здатні зчитувати дорожні знаки, надаючи водієві корисну інформацію та попереджаючи про можливі порушення правил дорожнього руху. Компанія Ford придумала, як використовувати ці технології для реклами.

Автомобілі компанії зможуть розпізнавати рекламні щити, розташовані вздовж дороги, щоб транслювати рекламні оголошення прямо на дисплеї всередині. До цієї функції є певні питання.

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Що не так із патентом

Під час керування автомобілем водій повинен бути максимально зосереджений на дорозі, а рекламні оголошення, що виводяться на дисплей і динаміки автомобіля, можуть дуже відволікати.

Наразі це лише патентна заявка. Можливо, вона ніколи й не буде реалізована.

Іншою стороною питання є, звісно ж, гроші. Подібна функціональність може істотно підвищити прибуток автовиробників і рекламодавців. Сама Ford каже, що подача заявки на цей патент є звичайною частиною бізнесу і вона не обов'язково вказує, що технологію реалізують.

Звичайно, запатентована функція може принести й користь. Наприклад, водій може отримати інформацію про знижки у його улюбленому ресторані, проїжджаючи повз рекламну вивіску закладу.

У будь-якому випадку, очікувати подібної функціональності в наступному поколінні автомобілів не варто, але ймовірність її реалізації до кінця поточного десятиліття досить висока.