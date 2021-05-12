Автомобілі компанії зможуть розпізнавати рекламні щити, розташовані вздовж дороги, щоб транслювати рекламні оголошення прямо на дисплеї всередині. До цієї функції є певні питання.
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Що не так із патентом
Під час керування автомобілем водій повинен бути максимально зосереджений на дорозі, а рекламні оголошення, що виводяться на дисплей і динаміки автомобіля, можуть дуже відволікати.
Наразі це лише патентна заявка. Можливо, вона ніколи й не буде реалізована.
Іншою стороною питання є, звісно ж, гроші. Подібна функціональність може істотно підвищити прибуток автовиробників і рекламодавців. Сама Ford каже, що подача заявки на цей патент є звичайною частиною бізнесу і вона не обов'язково вказує, що технологію реалізують.
Звичайно, запатентована функція може принести й користь. Наприклад, водій може отримати інформацію про знижки у його улюбленому ресторані, проїжджаючи повз рекламну вивіску закладу.
У будь-якому випадку, очікувати подібної функціональності в наступному поколінні автомобілів не варто, але ймовірність її реалізації до кінця поточного десятиліття досить висока.