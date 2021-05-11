Ford презентує свій електрокар: деталі

Електрокари поступово підкоряють ринок авто. Не залишилася в стороні і компанія Ford, яка вирішила оновити свій автопарк, додавши до нього потужний електричний пікап.

Оновленню піддадуть легендарний пікап Ford F-150. Ця машина пішла в продаж у 1948 році, та з того часу є одним з найбільш продаваних автомобілів компанії. Пікап постійно оновлюють, щоб він йшов у ногу з часом. Планується, що його електрична версія Ford F-150 Lighting складе конкуренцію (GMC) Hummer EV та Tesla Cybertruck.

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Ford F-150 Lighting: дивитись відео онлайн

Що відомо про пікап

Компанія обіцяє, що оновлений F-150 стане найшвидшим та найпотужнішим автомобілем серед усіх F-150. Високий момент сили пікапу буде забезпечувати двомоторна електрична трансмісія.

Також у Ford говорять, що Lighting можна буде використовувати як пересувне джерело живлення, що натякає на високу місткість батареї пікапу.

Улюблений автомобіль Америки протягом майже півстоліття стає цифровим і повністю електричним. F-150 Lightning може живити ваш будинок під час відключення електрики,

– сказав генеральний директор Ford Джим Фарлі



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Наскільки потужний Ford F-150 Lighting

У 2019 році Lighting продемонстрував свою потужність, змігши без проблем протягнути за собою вагони вагою 560 тисяч кілограмів.

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